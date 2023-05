Ucraina, Zelensky è a Roma: “Visita importante per avvicinarsi alla vittoria”

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky è arrivato all'aeroporto militare di Ciampino. Accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il presidente ucraino inizia la sua visita in una Roma blindata, passato più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio dello scorso anno, dopo l'invasione russa del Paese. Zelensky si sposterà ora verso il Quirinale, dove è previsto l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Zelensky è atteso al Quirinale tra le 11.30 e le 12. Poi il leader ucraino è atteso a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il pranzo ufficiale. Nel pomeriggio Zelensky si recherà in Vaticano per essere ricevuto da Papa Francesco e poi sarà ospite di Bruno Vespa, protagonista dell'edizione speciale di Porta a Porta. "Oggi a Roma. Incontro il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco. Una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell'Ucraina", ha scritto Zelensky su Twitter. A Palazzo Chigi è tutto pronto per la visita del presidente ucraino. Dopo le 14 le comunicazioni alla stampa, con oltre 30 giornalisti accreditati per la sala dei Galeoni e con la Cnn che dovrebbe seguire in diretta l'evento. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Maggio 2023