Ucraina, Zelensky: “Concordato incontro con Trump nel prossimo futuro”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro a breve con il presidente americano Donald Trump. "Abbiamo concordato un incontro ai massimi livelli – con il presidente Trump nel prossimo futuro", ha scritto su X, citando Rustem Umerov, capo negoziatore dell'Ucraina nei colloqui di pace, che "ha riferito in merito ai suoi ultimi contatti con la parte statunitense". "Non perdiamo un singolo giorno", ha aggiunto. "Molto potrà essere deciso prima di Capodanno".  
Pubblicato il 26 Dicembre 2025

