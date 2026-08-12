Ucraina, Zelensky: “Colpita base navale di Novorossiysk, a oltre 300 km da linea fronte”

(Adnkronos) – "Stanotte, le Forze di Difesa dell'Ucraina hanno condotto un'operazione unica mirata alla base navale di Novorossiysk, l'ultimo importante baluardo della flotta russa nel Mar Nero, a più di 300 chilometri dalla linea del fronte. I nostri droni a getto Palianytsia, missili Neptune e sistemi navali senza equipaggio hanno colpito con successo gli obiettivi designati. Sono stati confermati i bersagli sulle posizioni di difesa aerea, i moli e le infrastrutture del porto marittimo". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'Ucraina ha cessato di attaccare le petroliere che utilizzano il porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero su richiesta del vicepresidente statunitense JD Vance. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ufficiali di Kiev. Secondo il quotidiano, alla fine del mese scorso gli Stati Uniti avevano espresso preoccupazione per il fatto che l'Ucraina stesse destabilizzando il mercato energetico e danneggiando le aziende americane. Gli attacchi russi hanno ucciso due civili a Kherson e ne hanno feriti altri due durante la notte, Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin. "Intorno all'1,40, terroristi russi hanno attaccato il distretto centrale di Kherson con droni d'attacco di tipo Shahed. Due persone sono morte a seguito degli attacchi. Le loro identità sono attualmente in fase di accertamento da parte dei servizi competenti. Le mie più sincere condoglianze ai parenti e agli amici delle vittime. Altri due cittadini sono rimasti feriti. Un uomo di 46 anni è stato ricoverato in ospedale. Gli è stata diagnosticata una lesione da esplosione e ustioni sul 60% della superficie di testa, tronco, arti e viso. Una donna di 60 anni ha riportato una commozione cerebrale, una lesione da esplosione e lesioni al viso. Dopo averle prestato assistenza medica, è stata dimessa", ha scritto Prokudin su Telegram.

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Pubblicato il 12 Agosto 2026