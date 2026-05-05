Attualità

Ucraina, Zelensky: “Chiedere tregua per propaganda e continuare raid è cinismo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "è un cinismo assoluto chiedere un cessate il fuoco per tenere celebrazioni propagandistiche mentre si conducono attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che precede" la parata del Giorno della vittoria Mosca, per la quale Vladimir Putin ha proposto una tregua di due giorni l'8 e il 9 maggio. Lo scrive su X il leader di Kiev, dopo gli ultimi attacchi russi costati la vita a cinque persone.  "La Russia – ha aggiunto – potrebbe cessare il fuoco in qualsiasi momento, e questo fermerebbe la guerra e le nostre risposte. La pace è necessaria, e servono passi reali per conseguirla. L'Ucraina ricambierà in egual misura". Ieri, sempre in un post su X, il presidente Zelensky aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, dopo che la Russia ha invece decretato la tregua l'8 e il 9 maggio.  Almeno cinque persone, tra cui soccorritori, sono intanto rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russo condotto su due regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno fatto quattro morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e due feriti. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Madia lascia il Pd: “Non basta più, serve un polo riformista per rafforzare la coalizione”

20 minuti fa

Carloni (Cna Umbria): “Serena Brancale in concerto a Perugia alla vigilia di Umbria Jazz 2026”

30 minuti fa

In tre si gettano in acqua a Venezia, ventenne muore annegato

34 minuti fa

Mazzoni (Umbria Jazz): “All’edizione 2026 oltre 400 ore di musica e 500 artisti”

44 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio