Ucraina, Zelensky chiede di parlare con Modi: India aiuti soluzione crisi

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un colloquio con il presidente indiano Narendra Modi. Lo ha detto la viceministra degli Esteri ucraina Emine Dzhaparova spiegando che Zelensky vuole coinvolgere l'India e chiederle di svolgere un ruolo per la soluzione della crisi in Ucraina. Dzhaparova è oggi in India per una visita di quattro giorni a Nuova Delhi, la prima di un ministro ucraino dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

PASQUA ORTODOSSA – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa ha detto che ''non è stato avanzato'' alcun piano per una tregua in vista della Pasqua ortodossa, ''ma la Settimana Santa è appena iniziata''. La Pasqua ortodossa cadrà il prossimo 16 aprile. "Non dimentichiamo che Mosca ha già presentato iniziative e ha aderito'' a proposte di tregua, ''ma ha affrontato la riluttanza del regime di Kiev" ad accoglierle, ha sottolineato Peskov. Il portavoce del Cremlino ha poi commentato la proposta del presidente cinese Xi Jinping all'omologo francese Emmanuel Macron di svolgere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina. Difficile immaginare che la Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in Ucraina, dal momento che Parigi è indirettamente e direttamente coinvolta nel conflitto dalla parte di Kiev, ha affermato Peskov. "Parigi ora non può rivendicare il ruolo di mediatore, perché Parigi si è schierata dalla parte di uno dei partecipanti al conflitto. Parigi, inoltre, è coinvolta sia indirettamente che direttamente in questo conflitto dalla parte dell'Ucraina. Pertanto, è ancora difficile immaginare qualsiasi tentativo di mediazione", ha detto Peskov ai giornalisti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2023