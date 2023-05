Ucraina, Zelensky a sorpresa a Helsinki

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a sopresa a Helsinki dove incontrerà i leader di Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Islanda. Prevista una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinisto nelle prossime ore. Lo riferiscono i media finlandesi citando l'ufficio presidenziale. L'ufficio della presidenza finlandese ha spiegato che al centro dei colloqui tra Zelensky e Niinisto c'è la lotta per la difesa dell'Ucraina e il sostegno della Finlandia all'Ucraina, le relazioni bilaterali tra i due paesi e la situazione geopolitica globale. Al pranzo di lavoro, che è stato posticipato di un'ora rispetto a quanto inizialmente previsto, parteciperanno anche la premier finlandese Sanna Marin e il ministro degli Esteri Pekka Haavisto . Zelensky incontrerà anche il presidente del Parlamento, Petteri Orpo, che ha formato il nuovo governo. Come spiega il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, nel pomeriggio Zelensky incontrerà anche il primo ministro svedese Ulf Kristersson, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, il premier danese Mette Frederiksen e quello islandese Katrín Jakobsdottir. "Il tema del vertice è lo stato della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il continuo sostegno dei paesi nordici all'Ucraina, lo sviluppo delle relazioni dell'Ucraina con l'Ue e la Nato e l'iniziativa dell'Ucraina per una pace giusta", afferma il comunicato dell'ufficio presidenziale finlandese. Zelensky in visita a Berlino il 13 maggio L'emittente tedesca Ntv ha riferito che il presidente ucraino sarà a Berlino il 13 maggio. Lo riporta il Guardian sul suo sito. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2023