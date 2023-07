Ucraina, Zelensky a Odessa visita Cattedrale colpita dai russi – Video

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato nella città portuale di Odessa, nel sud dell'Ucraina, per incontrare i feriti dell'attacco russo sulla Cattedrale della Trasfigurazione. Zelensky si è recato sia nell'ospedale militare dove sono ricoverati i feriti, sia nella Cattedrale per constatare di persona i danni subiti dall'edificio patrimonio dell'Unesco. ''Architetti esperti di architettura stanno attualmente lavorando per valutare la possibilità di restaurare la chiesa. Sono grato ai nostri partner in Europa per la loro disponibilità a partecipare alla ricostruzione. Soprattutto, l'icona Kasperov della Madre di Dio è stata salvata e il cuore della chiesa è vivo'', ha detto Zelensky in un video diffuso sui social. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Luglio 2023