Attualità

Ucraina, Zelensky a Berlino: “Cerco sostegno Usa per congelare linea fronte”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino, dove sono in programma incontri con i leader europei e con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff. Lo rende noto la presidenza ucraina. Poco prima di arrivare a Berlino, Zelensky ha detto ai giornalisti che sta cercando il sostegno degli Stati Uniti per congelare la linea del fronte in Ucraina. "L'opzione più giusta possibile è 'restare dove siamo''' anche perché ''si tratta di un cessate il fuoco'', ha detto il presidente ucraino. ''So che la Russia non lo vede di buon occhio e vorrei che gli americani ci sostenessero su questo tema", ha aggiunto Zelensky. Ai giornalisti Zelensky ha dichiarato di non aver ricevuto risposta da Washington in merito agli aggiustamenti proposti dall'Ucraina al piano elaborato dagli Stati Uniti, ma ha aggiunto: "Sto ricevendo tanti segnali e sarò pronto per il dialogo che inizierà oggi". "Il vertice di Berlino è importante", ha aggiunto Zelensky.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Firenze, cadavere trovato in un baule: fratelli ricoverati in struttura protetta

30 minuti fa

Meloni e la battuta: “Il centrosinistra si porta sfiga come la carta della pagoda”

1 ora fa

Meloni ad Atreju: “Italiani si fidano del governo”. Stoccata a Schlein: “Chi non viene qui non ha contenuti”

1 ora fa

Sydney, chi è uno dei killer: identificato attentatore Bondi Beach

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio