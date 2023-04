Ucraina, Wagner: “Abbiamo preso Bakhmut”. Ma Kiev smentisce

(Adnkronos) – Il leader del gruppo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha annunciato domenica sera che le truppe russe controllano ora il centro della città ucraina di Bakhmut, nell'est dell'Ucraina. Prigozhin ha spiegato, via Telegram, che i soldati russi hanno preso il controllo del centro della città alle 23. "Abbiamo issato la bandiera russa con la scritta 'In memoria di Vladlen Tatarsky", il giornalista ucciso in un'esplosione a San Pietroburgo – "e la bandiera del gruppo Wagner", ha detto aggiungendo di aver "preso legalmente Bakhmut" e che "il nemico si sta concentrando sulle regioni occidentali". Da diverse settimane, il fronte più complicato dell'invasione russa dell'Ucraina è quello di Bakhmut, che è stato teatro di pesanti combattimenti. Prigozhin ha dichiarato qualche giorno fa che i combattimenti intorno alla città hanno "praticamente distrutto" l'esercito ucraino. La notizia della conquista di Bakhmut è stata però smentita da Kiev. Su Facebook lo stato maggiore ucraino fa sapere che il nemico non cessa l'assalto alla città nel tentativo di prenderla sotto il pieno controllo. E che i soldati ucraini hanno respinto oltre 20 volte attacchi nemici. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2023