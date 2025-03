Ucraina verso il voto, media: “Zelensky ha dato istruzioni per elezioni in estate”

(Adnkronos) – Elezioni presidenziali in vista in Ucraina. Il Presidente Volodymir Zelensky ha dato istruzioni per avviare i preparativi per il voto questa estate, una volta che sarà entrato in vigore un cessate il fuoco totale, anticipa l'Economist. Zelensky ha presieduto una riunione dedicata a questo la scorsa settimana lasciando intendere, secondo le fonti citate dall'Economist, di voler procedere velocemente per lasciare poco tempo all'opposizione di organizzarsi e non lasciare spazio a un disgregamento dell'unità nazionale. Ieri Donald Trump ha minacciato l'introduzione di dazi contro la Russia e i Paesi che acquistano petrolio dalla Russia se entro un mese non sarà entrato in vigore il cessate il fuoco. Entro il prossimo 5 maggio la Verkhovna Rada dovrà votare se estendere o meno la legge marziale introdotta in Ucraina subito dopo l'inizio dell'invasione della Russia. Non possono svolgersi in Ucraina elezioni con la legge marziale in vigore. La legge richiede inoltre un periodo minimo di 60 giorni per la campagna elettorale. Fonti citate dal settimanale britannico spiegano che saranno necessari almeno tre mesi per aggiornare i registri elettorali. Si discute della possibilità di usare la app del governo Diia per consentire ai soldati al fronte e agli sfollati di votare. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Marzo 2025