Attualità

Ucraina, Vanvitelli e Università di Leopoli: via a cooperazione internazionale

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' stato raggiunto un accordo di cooperazione internazionale tra l'ateneo Vanvitelli e l'Università ucraina di Leopoli. Presso la sede napoletana del Rettorato, il Rettore, professor Gianfranco Nicoletti, e la Rettrice, Nataliya Shakhovska, hanno sottoscritto l'intesa di Cooperazione Internazionale tra l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e L'Università Politecnica Nazionale di Leopoli. Alla firma erano presenti anche il Delegato per l’Internazionalizzazione e la Mobilità, professor Michele Papa e il Direttore Generale dell’ateneo, Carmela Luise. “Si tratta di un importante accordo che consolida la presenza dell’Ateneo Vanvitelli nel panorama internazionale'', afferma il Rettore Nicoletti, spiegando che ''esso ci consentirà, infatti, la realizzazione di una collaborazione attiva nella ricerca scientifica, favorendo lo scambio tra docenti e studenti, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione di conferenze e seminari scientifici e metodologici congiunti e realizzando scambi di esperienze nell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione nel processo educativo e scientifico.” L'Università Politecnica Nazionale di Leopoli (Lviv Polytechnic National University – Ukraine), comprende 16 istituti educativi e di ricerca ed è la più antica università tecnica dell'Europa orientale. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Hantavirus sulla nave da crociera, incubazione e quarantena: occhi puntati al 21 giugno

14 minuti fa

Fiere, da domani al 16 maggio a Milano Transpotec Logitec e Nme-Next Mobility Exhibition

17 minuti fa

Eurovision Song Contest, stasera la prima puntata: la scaletta dei cantanti

27 minuti fa

Condannata per adulterio in Egitto, l’appello di Nessy Guerra al governo: “Faccia tornare me e mia figlia in Italia”

29 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio