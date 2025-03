Ucraina, Vance contro il cronista di Repubblica: botta e risposta su X

(Adnkronos) – Botta e risposta su X fra il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance e il corrispondente di Repubblica a Londra, Antonello Guerrera. "Brutte notizie per Starmer e Macron. Vance conferma che le uniche garanzie di sicurezza per l'Ucraina saranno l'accordo sui minerali. Sminuisce una forza di peacekeeping britannica e francese come '20k soldati di qualche Paese a caso che non ha combattuto una guerra in 30 o 40 anni", twitta Guerrera, allegando il video dell'intervista concessa dal vice presidente americano a Fox Tv. "E' assolutamente disonesto", risponde JD Vance. "Non ho neanche citato la Gran Bretagna o la Francia nella clip, due Paesi, entrambi, che hanno combattuto coraggiosamente insieme agli Usa negli ultimi 20 anni e oltre". "JD Vance ha citato il mio tweet dicendo di non aver mai nominato la Gran bretagna o la Francia. Può per cortesia dirci a quali 'paesi a caso' stava riferendosi nel video (della sua intervista a Fox News ieri, ndr), dal momento che fino a ora solo la Gran Bretagna e la Francia hanno annunciato di essere disposte a inviare forze di pace in Ucraina?", risponde quindi Guerrera. Nello spezzone di intervista, Vance attacca gli europei per non avere una strategia per l'Ucraina, asserendo che l'unico ad averla è invece Trump. "La garanzie di sicurezza migliore è quella di offrire al futuro dell'Ucraina un investimento economico americano. Una garanzia molto migliore di offrire all'Ucraina 20mila uomini da qualche Paese a caso che non ha combattuto una guerra in 30 o 40 anni", ha detto Vance a Fox News. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2025