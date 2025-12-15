Ucraina-Usa, negoziati finiti a Berlino. La richiesta a Kiev: “Via dal Donbass”

(Adnkronos) –

Donbass alla Russia, l'Ucraina deve lasciare la regione. E' questa, in estrema sintesi, la richiesta che Donald Trump, attraverso i suoi inviati, ha ribadito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei colloqui andati in scena a Berlino. Il leader di Kiev ha incontrato ieri e oggi l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e il genero e consigliere di Donald Trump, Jared Kushner. Durante i negoziati, terminati nel primo pomeriggio di oggi, gli emissari americani hanno chiesto all'Ucraina di rinunciare alla parte della regione del Donbass ancora controllata da Kiev, come ha riferito all'Afp un alto funzionario a conoscenza delle discussioni. In sostanza, Washington rimane legata alla versione iniziale del piano elaborato da Trump. Vladimir "Putin vuole dei territori". Gli americani dicono che l'Ucraina "deve ritirarsi", cosa che Kiev rifiuta, ha detto la fonte all'Afp. "È piuttosto sorprendente che gli americani adottino la posizione dei russi su questa questione", ha aggiunto. La posizione di Kiev sul tema è nota. Zelensky, anche ieri, ha ribadito la priorità per l'Ucraina: congelare la linea del fronte e imprimere un'accelerazione al dialogo. Per il presidente ucraino, al momento, l'abbandono del Donbass non sembra un'opzione praticabile. L'Ucraina dovrebbe ritirare le proprie truppe, secondo il piano di Trump, e accettare che la Russia mantenga soldati nelle aree attualmente occupate. A dividere i due schieramenti, una zona smilitarizzata che diventerebbe una sorta di cuscinetto.

Le linee guida stilate da Trump piacciono a Mosca. La Russia, anche nelle ultime ore, ha espresso la sua posizione "in modo molto chiaro" e avrà "decise obiezioni" a qualsiasi emendamento del piano di pace . In una intervista al giornalista favorito dal Cremlino al momento, Pavel Zarubin, il Consigliere per la politica estera del Presidente russo, Yuri Ushakov, ha anche sottolineato che Mosca non accetterà disposizioni "su questioni territoriali" o una trattativa sul Donbass.

15 Dicembre 2025