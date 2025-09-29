Ucraina, Usa: “Kiev può attaccare Russia in profondità, non esistono santuari”

(Adnkronos) – Per il presidente americano Donald Trump ''non ci sono santuari'' e le forze armate ucraine possono condurre attacchi in Russia ''in profondità''. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg in un'intervista a Fox News. ''Bisogna usare la capacità di colpire in profondità, non esistono santuari", ha detto Kellogg a proposito della posizione di Trump. La decisione finale sul fatto che l'Ucraina possa condurre attacchi a lungo raggio all'interno della Russia spetta a Trump, caso per caso, ha precisato Kellogg. La scorsa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante un incontro a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha chiesto a Trump di fornire a Kiev missili da crociera a lungo raggio Tomahawk. Gli Stati Uniti stanno "valutando" la possibilità di fornire missili Tomahawk a Kiev, mentre Mosca continua a rifiutare i colloqui di pace bilaterali e trilaterali mediati da Trump, ha confermato ieri il vicepresidente americano JD Vance. Il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov a Ria Novosti ha dichiarato che non ci sono ancora segnali dall'Ucraina circa una possibile ripresa dei negoziati bilaterali. "Finora non ci sono stati segnali da Kiev", ha detto Peskov in conferenza stampa, aggiungendo che l'Ucraina non ha ancora risposto alla proposta della Russia di creare tre gruppi di lavoro. Il terzo round di colloqui tra le delegazioni russa e ucraina si è svolto a Istanbul il 23 luglio. Le delegazioni hanno concordato di proseguire a tempo indeterminato gli scambi di militari gravemente feriti e malati. Mosca ha inoltre proposto la costituzione di gruppi di lavoro su questioni politiche, umanitarie e militari, che opererebbero online. Come ha osservato il capo della delegazione russa, l'assistente presidenziale Vladimir Medinsky, la parte ucraina ha deciso di prendere in considerazione questa iniziativa. Tuttavia, a settembre, la Russia ha rilevato una pausa nel processo negoziale. Secondo Peskov, la posizione passiva di Kiev potrebbe essere un tentativo di dimostrare agli sponsor e ai supervisori occidentali la sua capacità di continuare la guerra. Sul fronte della cronaca, due persone, una delle quali un bambino, sono state uccise in un attacco con drone avvenuto durante la notte nella regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, sul canale social russo 'Max'. "Questa notte, le forze di difesa aerea hanno abbattuto quattro droni a Voskresensk e Kolomna. Purtroppo, a Voskresensk si è verificata una tragedia: due persone sono morte in un incendio in un'abitazione privata: una donna di 76 anni e suo nipote di sei anni", ha scritto Vorobyov. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2025