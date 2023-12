Ucraina, Ue apre negoziati di adesione. Zelensky: “Vittoria di tutti”

(Adnkronos) –

L'Ue apre i negoziati con l'Ucraina per l'adesione di Kiev: svolta a sorpresa sull'allargamento al Consiglio Europeo. I leader Ue, informa il presidente Charles Michel via social, hanno "deciso di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldova. Il Consiglio ha concesso lo status di candidato alla Georgia. L'Ue aprirà i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta che sarà raggiunto il necessario grado di rispetto dei criteri e invita la Commissione a riferire entro marzo, con la prospettiva di prendere tale decisione", cioè di aprire i negoziati anche con Sarajevo. Si tratta di "un chiaro segnale di speranza per quei popoli e per il nostro continente". Nella sala del Consiglio, riferisce una fonte Ue, "nessuno ha obiettato" a queste decisioni.

"Vittoria dell'Ucraina. La vittoria di tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza", scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando il via libera del Consiglio europeo. "L'Europa è Ucraina. L'Ucraina è Europa", scrive su X la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. "Un forte segnale di sostegno e una prospettiva per l'Ucraina: in #Euco abbiamo appena deciso di avviare i negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia. Una cosa è chiara: questi paesi appartengono alla famiglia europea", twitta il cancelliere tedesco Olaf Scholz. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Dicembre 2023