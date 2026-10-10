Ucraina, Trump: “E’ ora che abbia un nuovo presidente”

(Adnkronos) – "È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca in merito alla reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'accordo tra Washington e Mosca per sospendere fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo. "Suggerisco all'Ucraina di trovarsi un nuovo leader, uno che sappia raggiungere un accordo", ha aggiunto Trump. Continua, poi, ad attaccare Zelensky incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. "Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce di no" attacca il tycoon. "Zelensky vuole creare problemi al mondo. Vuole creare problemi ai nostri agricoltori colpendo le raffinerie russe – ha spiegato Trump -. Abbiamo detto a Zelensky: 'Fai quello che vuoi, ma non colpire il gasolio'. E lui cosa fa? Va e colpisce proprio il gasolio. Può fare quello che vuole, ma questo non può farlo".

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Pubblicato il 10 Ottobre 2026