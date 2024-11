Ucraina, telefonata di un’ora tra il cancelliere Scholz e Vladimir Putin

(Adnkronos) – Primo contatto telefonico tra Olaf Scholz e Vlamidir Putin in due anni. Fonti del governo tedesco hanno dato notizia del colloquio tra il cancelliere tedesco, che aveva fatto sapere di recente di essere pronto a parlare con il presidente russo, e Putin. Secondo quanto appreso dalla Dpa, la conversazione tra Scholz e il leader russo – che si erano parlati l'ultima volta a dicembre del 2022, dieci mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina – è durata un'ora. Sul contenuto della conversazione ancora c'è il più stretto riserbo. Ma certamente è segno di una volontà, da parte dell'Europa, di riannodare i fili della diplomazia. Già da qualche giorno, il cancelliere ormai alla guida di un indebolito governo di minoranza, aveva annunciato in un’intervista al canale televisivo Ard, l'intenzione di parlare con Putin "a tempo debito", spiegando che il colloquio avrebbe comportato "molti contatti e trattative". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2024