Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia

(Adnkronos) – Nuovi, pesanti attacchi russi nella notte contro Kiev, Kharkiv e altre città dell'Ucraina. L'agenzia di stampa Ukrinform ha dato notizia di diverse esplosioni nella capitale, mentre il capo dell'amministrazione militare, Tymur Tkachenko, ha parlato di attacchi con missili balistici. Secondo notizie non confermate ufficialmente, sarebbero stati colpiti due impianti per l'energia termica, dopo la fine della tregua negli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Almeno due missili, secondo il sindaco della città, Ihor Terekhov, hanno colpito Kharkiv, che è finita anche sotto un "massiccio attacco" con droni. E raid si segnalano anche su Zaporizhzhia e Dnipro. Per il momento non si segnalano vittime in nessuno degli attacchi. 
Pubblicato il 3 Febbraio 2026

