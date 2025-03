Ucraina, soldati nordcoreani a scuola di droni in Russia: così Putin li prepara alla guerra moderna

(Adnkronos) –

'Scuola' di droni in Russia per i soldati nordcoreani inviati da Kim Jong-un a sostegno delle forze di Vladimir Putin mobilitate per il conflitto in Ucraina. L'intelligence sudcoreana ha lanciato l'allarme riferendo di "indicazioni" secondo cui le truppe nordcoreane in Russia vengono addestrate dai russi per operazioni con l'impiego di droni e relative tattiche. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, precisando che si tratta di una valutazione arrivata nel mezzo dei timori che la Russia possa aver fornito tecnologia relativa ai droni alla Corea del Nord in cambio del sostegno di Pyongyang. "Dal momento che esistono indicazioni secondo cui le truppe nordcoreane dispiegate in Russia stanno apprendendo tattiche e operazioni con i droni da Mosca, stiamo monitorando una possibile cooperazione sui droni tra le due parti", ha fatto sapere il Nis sudcoreano (National Intelligence Service). Secondo quanto ha affermato un deputato sudcoreano, Yu Yong-weon, in dichiarazioni riportate dai media sudcoreani dopo una recente missione del parlamentare in Ucraina, sarebbe in corso l'addestramento di circa 3.500 soldati nordcoreani in cinque siti militari in Russia e Pyonyang potrebbe impegnarsi ancora con altre truppe da schierare in prima linea a sostegno delle forze russe mobilitate per il conflitto. "Ci sono circa 3.500 soldati nordcoreani che vengono addestrati nell'estremo oriente russo e c'è la possibilità di un terzo dispiegamento", ha detto Yu, riferendo di informazioni che ha precisato di aver avuto dall'intelligence militare ucraina. Secondo le dichiarazioni del deputato, gli ultimi militari nordcoreani che si ritiene siano stati inviati in Russia combattono già in prima linea nel Kursk. Nei giorni scorsi l'intelligence di Seul aveva riferito di segnali del dispiegamento di ulteriori truppe nordcoreane nella regione russa del Kursk, oltre alle migliaia di unità il cui invio era stato segnalato nei mesi scorsi. A metà gennaio l'intelligence sudcoreana aveva reso noto di ritenere che circa 300 soldati nordcoreani fossero stati uccisi e altri 2.700 feriti nei combattimenti nell'area. Dallo scorso anno il leader nordcoreano Kim Jong-un ha messo a disposizione della Russia migliaia di soldati. E, ricorda la Yonhap, le ultime notizie arrivano dopo quelle secondo cui tra i mille e i tremila soldati nordcoreani sono stati fatti arrivare nel Kursk tra gennaio e febbraio.



Pubblicato il 6 Marzo 2025