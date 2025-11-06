Ucraina, sentenza storica contro soldato russo. Mosca: “Nato e Kiev faranno saltare Zaporizhzhia”

(Adnkronos) – L'Ucraina condanna il primo soldato russo per aver ucciso un prigioniero di guerra. La Russia 'risponde' denunciando un improbabile – per non dire assurdo – complotto di Kiev e Nato per provocare un incidente nucleare a Zaporizhzhia, con emissione di materiale radioattivo verso l'Europa.



L'Ucraina ha emesso la prima condanna all'ergastolo contro un soldato russo accusato di aver ucciso un prigioniero di guerra di Kiev. Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha reso nota la sentenza, precisando che si tratta della prima nella storia del Paese in cui un militare russo viene condannato al carcere a vita per l'esecuzione di un soldato delle forze di difesa. Secondo l'accusa, il 27enne Smitry Kurashov avrebbe "giustiziato un militare ucraino che si era arresto dopo essere rimasto senza munizioni" durante i combattimenti nel gennaio 2024 nella regione meridionale di Zaporizhzhia. Kurashov era stato catturato quello stesso giorno e successivamente processato. Kiev accusa l'esercito russo di aver ucciso prigionieri di guerra dopo la resa, denunciando una serie di esecuzioni illegali e crimini di guerra. L'Ucraina mira a portare davanti alla giustizia non solo i vertici politici e militari di Mosca, ma anche i soldati responsabili dei crimini commessi dall'inizio dell'invasione. Nel corso del conflitto, in corso da oltre 3 anni e mezzo, sono stati diffusi su Telegram numerosi video che hanno documentato esecuzioni di prigionieri, uccisi nonostante si fossero arresi. Dalla sponda russa, con puntualità regolare, arriva l'allarme dei servizi di Mosca, in particolare dell'Svr (Servizio informazioni estero). Dopo aver prospettato provocazioni in Polonia e contro navi europee, con azioni che avrebbero dovuto screditare la Russia, l'Svr – come amplifica la Tass – afferma che "l'Occidente si prepara a incolpare la Russia per un possibile incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. I membri della Nato esortano Kiev a compiere una grande azione di sabotaggio con vittime tra gli ucraini e i cittadini dei paesi dell'Unione Europea, simile al disastro aereo MH17", si legge. "I britannici hanno calcolato che, a seguito dell'incidente, la contaminazione radioattiva si diffonderà tra i cittadini dell'Ue vicino al confine ucraino", prosegue l'Svr. Nel dettaglio, "l'Occidente sta valutando l'opzione di organizzare un sabotaggio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia con la fusione del nocciolo attivo dei suoi reattori nucleari". Tutti gli allarmi lanciati nelle ultime settimane dall'Svr si sono rivelati totalmente infondati.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Novembre 2025