Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin morirà presto, tutto finirà”

"Putin morirà presto, è un dato di fatto. E' tutto finirà". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky risponde così, in maniera perentoria, ad una domanda sulla guerra tra Ucraina e Russia. Il numero 1 di Kiev, in un colloquio con un gruppo di giornalisti di diverse testate compresa la Bbc, fa il punto sul conflitto e sui negoziati per porre fine al conflitto che dura da oltre 3 anni. E si esprime in maniera categorica sul 72enne presidente russo. "Morirà presto, è un dato di fatto", dice Zelensky, facendo riferimento anche all'età del leader russo. I colloqui andati in scena in Arabia Saudita, dove gli Stati Uniti hanno dialogato separatamente con Kiev e con Mosca, hanno gettato le basi per una tregua relativa alle infrastrutture energetiche e al Mar Nero. Zelensky, che a Parigi ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron, non nasconde lo scetticismo sulla tenuta dell'accordo. "Noi speriamo che nel Mar Nero gli americani assicurino un cessate il fuoco senza condizioni", dice il presidente ucraino. Mosca, con una dichiarazione del Cremlino, ha collegato la tregua nel Mar Nero ad una serie di condizioni, tra cui spicca la rimozione di sanzioni adottate nei confronti di banche russe. "Le sanzioni alla Russia devono rimanere in vigore ed essere rinforzate", la linea rossa di Zelensky, convinto che "solo la diplomazia basata sulla forza è efficace" e che "l'unico linguaggio che la Russia capisce è quello dalla forza". Negli ultimi giorni, il presidente americano Donald Trump ha fatto riferimento a colloqui su "territori e confini" nell'ambito del processo negoziale. Secondo gli Stati Uniti, l'Ucraina deve sostanzialmente rassegnarsi alla cessione dei territori parzialmente occupati dalla Russia. Mosca considera annesse le regioni di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. "Non cederemo mai alla Russia i nostri territori occupati. Queste terre appartengono agli ucraini. Quando le riavremo? Probabilmente non subito. Potrebbe essere necessario farlo per via diplomatica", la posizione di Zelensky. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2025