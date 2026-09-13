Ucraina, Russia: “Xi e Modi disponibili a mediare per accordo pace”

(Adnkronos) – Il presidente indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto alla Russia assistenza nella mediazione di un accordo per porre fine alla guerra con l'Ucraina. Lo ha reso noto il Cremlino, sottolineando che il presidente russo Vladimir Putin ha "accolto con favore" la loro offerta. Sul fronte della cronaca, due persone sono rimaste uccise e altre dodici ferite in un attacco di droni ucraini a Nizhnekamsk, in Tatarstan. Lo ha riferito il servizio stampa statale, precisando che "un drone ha colpito un albero e danneggiato un'auto parcheggiata nelle vicinanze, a bordo della quale si trovavano quattro giovani. Due di loro sono morti e altri due sono ricoverati in gravi condizioni. In totale, 12 persone sono rimaste ferite in siti civili e industriali". Anche un edificio residenziale è stato colpito, causando il ferimento di quattro persone. Un incendio è scoppiato in un impianto industriale ma è in fase di spegnimento.

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Pubblicato il 13 Settembre 2026