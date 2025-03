Ucraina-Russia, Trump: “Sono molto arrabbiato con Putin”

(Adnkronos) –

"Sono molto arrabbiato con Vladimir Putin". Donald Trump punta il dito contro il presidente russo, ritenuto in questo momento un ostacolo ai progressi dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, pronto a introdurre dazi sul petrolio russo, non ha gradito l'ennesimo attacco di Putin al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: il leader di Kiev è stato definito ancora una volta illegittimo, visto il rinvio delle elezioni presidenziali, e il Cremlino ha proposto addirittura una sorta di 'amministrazione Onu' per l'Ucraina. "Se la Russia e io non riusciamo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che sia colpa della Russia, applicherò dazi secondari sul petrolio, su tutto il petrolio che proviene dalla Russia", dice Trump a Nbcnews. "Ciò significherebbe che se compri petrolio dalla Russia non puoi fare affari negli Stati Uniti", spiega. "Ci sarà una tariffa del 25% su tutto il petrolio", aggiunge. Il margine per ricucire lo strappo c'è, dice Trump, preannunciano un colloquio in settimana con il presidente russo. Putin ''sa che sono arrabbiato. Ho un ottimo rapporto con lui'', aggiunge, sottolineando che ''la rabbia si dissipa facilmente'' se Putin ''fa la cosa giusta''. Nell'intervista, Trump invia anche un messaggio all'Iran con parole durissime. Se gli iraniani ''non fanno un accordo'' sul programma nucleare di Teheran ''ci saranno bombardamenti. Saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti prima", dice riferendosi al rifiuto del presidente iraniano Masoud Pezeshkian a condurre negoziati diretti con Washington. Funzionari statunitensi e iraniani stanno ''parlando", aggiunge Trump, che anche in questo caso non esclude di imporre "tariffe secondarie". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Marzo 2025