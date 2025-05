Ucraina-Russia, Trump: “Forse pace impossibile, troppo odio tra Zelensky e Putin”

(Adnkronos) – ''Forse non è possibile'' raggiungere un accordo di pace tra la Russia e l'Ucraina. Donald Trump, in un'intervista alla Nbc News, si è espresso così sul tentativo di mediare tra i due paesi in guerra. "C'è un odio tremendo, un odio tremendo tra due uomini'', ha proseguito il presidente degli Stati Uniti facendo riferimento al leader del Cremlino Vladimir Putin e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, senza citarli. ''Un odio tremendo tra alcuni soldati, a dire il vero. Tra i generali. Hanno combattuto duramente per tre anni'', ha aggiunto. Nella lunga intervista, ampio spazio alla politica estera. Trump ha ribadito di ''non avere escluso'' l'uso della forza militare per annettere la Groenlandia, ma ha fatto un passo indietro rispetto al Canada, pur desiderano che diventi il 51esimo stato degli Usa. "Non vedo nulla del genere in Canada", ha detto riferendosi all'uso della forza per raggiungere il suo obiettivo. I canadesi, ha aggiunto, "pensano che li proteggeremo, e in effetti lo stiamo facendo. Ma la verità è che non si assumono la loro piena responsabilità ed è ingiusto nei confronti degli Stati Uniti e dei nostri contribuenti". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2025