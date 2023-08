Ucraina-Russia, tentato attacco con droni a Mosca e Sebastopoli

(Adnkronos) – Russia ancora nel mirino dei droni. La Difesa aerea russa ha abbattuto la notte scorsa 13 droni russi che volavano in direzione di Mosca e Sebastopoli. Lo rende noto il ministero, citato dalla Tass. Secondo l'agenzia, i due droni in direzione di Mosca sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea nel cielo sopra il distretto di Maloyaroslavsky della regione di Kaluga e sul territorio del distretto di Odintsovo della regione di Mosca. Altri due droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Sebastopoli, ed altri nove sono stati abbattuti prima di raggiungere l'obiettivo e sono caduti nel Mar Nero. Il ministero russo riferisce che non vi sarebbero state vittime o danni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Agosto 2023