Ucraina, Russia: “Siamo in fase di guerra calda con gli Usa”

"Ora siamo in una fase di guerra calda con gli Stati Uniti. Stiamo assistendo al loro coinvolgimento diretto in una guerra ibrida con la Russia in vari modi". E' quanto ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov alla radio Sputnik . "Alcune forme di questa guerra sono semplicemente senza precedenti, semplicemente non esistevano e non poteva esistere durante la Guerra Fredda", ha continuato il diplomatico, secondo quanto riporta Ria Novosti, sottolineando anche che ora "purtroppo si parla molto della minaccia di un conflitto nucleare". Ryabkov accusa "i nostri avversari americani" di essere "assolutamente sconsiderati" perché stanno spingendo "più in alto " l'escalation", "accecati dalla loro convinzione assolutamente assurda e infondata nella capacità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia". "Questo è giocare con il fuoco nel vero senso della parola", ha concluso il viceministro.



Pubblicato il 5 Aprile 2023