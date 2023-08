Ucraina-Russia, Putin: “Operazione militare è risposta a guerra scatenata da Occidente”

(Adnkronos) – L'operazione militare della Russia in Ucraina è stata una risposta a una guerra "scatenata" dall'Occidente. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento, in collegamento video, al summit del Brics in corso a Johannesburg, in Sudafrica. Non per la prima volta che il leader del Cremlino giustifica in questo modo l'intervento su vasta scala in Ucraina. "La Russia – ha detto – ha deciso di sostenere le persone che lottano per la loro cultura, per le loro tradizioni, per la loro lingua e per il loro futuro". "Le nostre azioni in Ucraina hanno un solo motivo: porre fine alla guerra scatenata da numerosi paesi occidentali e dai loro satelliti in Ucraina contro le persone che vivono nel Donbass", ha dichiarato Putin. E' stato il desiderio di numerosi paesi occidentali di preservare la propria egemonia nel mondo che "ha portato alla grave crisi in Ucraina", ha aggiunto il presidente russo, affermando che "prima, con l'aiuto dei paesi occidentali, in quel paese è stato effettuato un colpo di stato incostituzionale, e poi è stata scatenata una guerra contro coloro che non erano d'accordo con quel colpo di stato". "Questa guerra brutale, una guerra di sterminio, è durata otto anni", ha sottolineato Putin. Putin ha quindi proposto che il prossimo vertice Brics si tenga nella città russa di Kazan nell'ottobre del 2024. Il prossimo anno la Russia sarà presidente di turno del Brics con il programma di "rafforzare il multilateralismo per lo sviluppo di una sicurezza globale e giusta". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Agosto 2023