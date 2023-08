Ucraina-Russia, “Putin continuerà guerra fino a elezioni Usa”: l’analisi

(Adnkronos) –

Improbabile che il presidente russo Vladimir Putin modifichi il corso della guerra in Ucraina prima delle elezioni presidenziali in programma in Usa nel 2024. E' il timore espresso da funzionari occidentali e statunitensi citati dalla Cnn, secondo i quali Putin starebbe portando avanti il conflitto in Ucraina tenendo anche in considerazione le elezioni presidenziali statunitensi. La sua speranza è che una sconfitta del presidente democratico Joe Biden l'anno prossimo – con la vittoria magari di Donald Trump – porti gli Stati Uniti a ridurre il loro sostegno all'Ucraina e quindi a migliorare la posizione negoziale della Russia. Secondo i massimi funzionari della sicurezza nazionale, dell'intelligence e della diplomazia occidentali, le elezioni Usa potrebbero influenzare le decisioni di Putin in Ucraina, rendendo ancora meno probabile che la guerra si risolva entro la fine del prossimo anno. Un sondaggio della Cnn ha rilevato che la maggior parte degli americani si oppone al fatto che il Congresso fornisca ulteriori finanziamenti per sostenere l'Ucraina, mentre la popolazione è divisa sul fatto che gli Stati Uniti abbiano o meno già fatto abbastanza nel conflitto. Un funzionario statunitense citato a condizione di anonimato dalla Cnn ha affermato di non avere "alcun dubbio" sul fatto che Putin stia "cercando di resistere" fino alle elezioni del 2024. Un'altra fonte vicina all'intelligence ha affermato che "è una specie di elefante nella stanza" per Stati Uniti, Ucraina ed Europa. ''Putin sa che Trump lo aiuterà. E così pensano gli ucraini e i nostri partner europei", ha detto la fonte. Un diplomatico europeo ha detto alla Cnn che cercare di superare la guerra in Ucraina fino alle elezioni americane "sia esattamente il piano di Putin". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Agosto 2023