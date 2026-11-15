Ucraina, Russia: “Obiettivi fissati da Putin nel 2024 mai cambiati, negozieremo per raggiungerli”

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Gli obiettivi fissati da Putin nel 2024 non sono mai cambiati per quanto riguarda il conflitto con l’Ucraina non sono mai cambiati e la Russia negozierà per raggiungerli.Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, rilasdicando dichiarazioni a Vesti riportate dall’agenzia russa Tass: la linea” russa per i negoziati “sarà strutturata in modo da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale”, l’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina avviata oltre quattro anni fa, “che sono stati formulati dal presidente” Vladimir Putin “nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora”.

Lavrov ha poi aggiunto che gli europei “vogliono salire sull’ultimo treno”per quanto riguarda i negoziati. “Probabilmente – ha affermato – si rendono conto che il treno sta partendo e cercano di saltare sui gradini dell’ultimo vagone”.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky i negoziatori Usa avrebbero proposto all’Ucraina il ritiro delle forze rimanenti nel Donbass in cambio dell’adesione alla Nato. Il Cremlino, ricordano gli osservatori, insiste su un ritiro completo degli ucraini dal Donbass, che comprende le regioni di Donetsk e Luhansk. The Kyiv Independent descrive l’area come una regione cruciale dal punto di vista strategico, che le forze russe non riescono a conquistare dal 2014. Con il sostegno dell’Occidente l’Ucraina combatte dal febbraio 2022, dall’avvio dell’invasione russa su vasta scala. Oggi, secondo la Bbc, la Russia occupa circa un quinto del territorio ucraino, compresa la maggior parte del Donetsk e di Luhansk. Nell’immediato, secondo Zelensky, l’obiettivo di Putin sarebbe spingere le forze ucraine a lasciare Kostyantynivka, nel Donetsk, per consentire alle forze russe di entrare e occupare l’intera città.

Per la Russia è sempre stato inaccettabile un altro Paese Nato ai suoi confini. In passato, ricorda la Bbc, funzionari Usa avevano detto che l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza era fuori discussione. Ora, per Zelensky (che in passato ha più volte affermato che l’Ucraina non è disposta a cedere territori), la proposta Usa fa credere che “la Nato sia di nuovo all’ordine del giorno”. Ma ha avvertito: “Avete anche ascoltato i segnali di Putin ed è una conversazione estremamente difficile”. E ha assicurato che gli ucraini avranno l’ultima parola su qualsiasi eventuale intesa che possa riguardare il Donbass a patto che ci sia un accordo su un pacchetto di sicurezza che includa garanzie per Kiev.

Secondo il leader ucraino, Putin punterebbe quindi a ridisegnare i confini del Vecchio Continente e a ridurre la presenza militare della Nato in Europa, con Finlandia e Svezia che potrebbero finire al centro delle richieste di Mosca nell’ambito del suo disegno per un nuovo assetto della sicurezza europea. “È un dato di fatto che Putin vuole ridisegnare i confini in Europa. Sono certo che questo faccia parte del suo progetto di revisione delle garanzie di sicurezza europee”, ha dichiarato.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026