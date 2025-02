Ucraina, Russia: “Nessuna concessione su territori occupati. Promettente dialogo Putin-Trump”

(Adnkronos) – Il Cremlino avverte: la Russia “non venderà mai” i territori ucraini che occupa, circa il 20% del territorio ucraino, in un momento in cui russi e americani hanno avviato discussioni bilaterali per porre fine al conflitto. "La cosa più importante per noi è che le persone in questi territori abbiano deciso da tempo di unirsi alla Russia e nessuno li venderà mai", ha dichiarato alla televisione statale il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, intendendo che Mosca non intende fare alcuna concessione su queste conquiste militari. Quanto a Vladimir Putin e Donald Trump, "il dialogo tra due presidenti davvero straordinari è promettente. È importante che nulla ostacoli l'attuazione della loro volontà politica", ha sottolineato, parlando della fermezza degli Stati Uniti nei confronti di Kiev e delle dichiarazioni ostili di Trump nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, descritto mercoledì scorso come un "dittatore". Reazione ostile che il Cremlino giudica "del tutto comprensibile". "Zelensky fa affermazioni errate sui Capi di Stato, lo ha fatto più volte", ha accusato il portavoce della presidenza russa. "Nessun presidente tollererebbe questo tipo di trattamento. Questa reazione è quindi del tutto comprensibile", ha detto. Zelensky aveva affermato che il presidente americano vive in uno "spazio di disinformazione" russo dopo che Trump aveva accusato l’Ucraina di essere responsabile del conflitto innescato da Mosca il 24 febbraio 2022. Oggi, durante una cerimonia organizzata al Cremlino in occasione della Giornata dei Difensori della Patria, Putin si è rivolto così ai soldati che hanno combattuto in Ucraina: "Il destino ha voluto così, Dio ha voluto così, se così posso dire. Una missione tanto difficile quanto onorevole – difendere la Russia – è stata posta sulle nostre e vostre spalle unite". Zelensky da parte sua ha invocato l'unità degli Stati Uniti e dell'Europa per giungere a una "pace duratura", alla vigilia del terzo anniversario dell'invasione russa e sulla scia della svolta favorevole a Mosca presa da Trump. "Dobbiamo fare del nostro meglio per una pace duratura e giusta per l'Ucraina. Ciò è possibile con l'unità di tutti i partner: ci vuole la forza di tutta l'Europa, la forza dell'America, la forza di tutti coloro che vogliono una pace duratura", ha scritto Zelensky su Telegram. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Febbraio 2025