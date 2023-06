Ucraina-Russia, Mattarella: “Guerra impone adeguamenti Forze armate”

(Adnkronos) – "L'aggressione della Russia all'Ucraina, minando le regole di convivenza internazionale faticosamente costruite dopo il Secondo dopoguerra, impone di definire, insieme ai nostri alleati, le nostre condizioni difensive, che richiedono alle Forze armate adeguamenti a questa nuova condizione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina che si celebrerà domani. "Desidero sottolineare la preziosa opera delle Capitanerie di Porto, con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via mare, e con il doveroso e meritorio soccorso ai migranti in difficoltà nel mare", ha aggiunto. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Giugno 2023