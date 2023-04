Ucraina-Russia, in Polonia trovati resti di un ‘oggetto militare aereo’

(Adnkronos) – I resti di un 'oggetto aereo militare' sono stati trovati in una foresta nel nord della Polonia. Secondo l'emittente radio RMF FM, che riferisce informazioni "non ufficiali", l'oggetto sarebbe un missile terra-aria lungo diversi metri. Il sito del ritrovamento si trova nelle vicinanze del villaggio di Zamosc, a pochi chilometri dalla città di Bydgoszcz. Si tratta di una zona distante centinaia di chilometri dai confini con l'Ucraina, la Bielorussia e l'enclave russa di Kaliningrad. La notizia, diffusa inizialmente dai media, è poi stata confermata da fonti ufficiali, ministero della Difesa e della Giustizia. "Il dipartimento militare dell'ufficio del procuratore distrettuale di Danzica, sotto la supervisione dell'ufficio del procuratore nazionale – ha scritto in un tweet il ministro della Giustizia polacco Zbigniew Ziobro -, ha avviato un procedimento relativo ai resti di un oggetto militare aereo rinvenuto in una foresta a diversi chilometri da Bydgoszcz. Oltre ai pubblici ministeri, esperti militari, polizia, gendarmeria e rappresentanti di SKW stanno esaminando la scena dell'incidente". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Aprile 2023