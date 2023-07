Ucraina-Russia, esplosioni a Sebastopoli. Mosca licenzia un altro generale

(Adnkronos) – Esplosioni sono state sentite nella notte a Sebastopoli, città della Crimea occupata. Ad affermarlo, alcuni funzionari tra cui il governatore filorusso Mikhail Razvozhaev, che spiega come la difesa aerea russa e la sua flotta abbiano respinto gli attacchi dei droni. L'attacco ha avuto luogo nell'area della baia di Sebastopoli e di Balaklava. Al momento non sono disponibili informazioni su vittime o danni alle infrastrutture civili o critiche, riporta il Kyiv Independent. La penisola di Crimea è sotto occupazione russa dal 2014, dopo il referendum farsa organizzato dalla Russia per annettere il territorio. Diverse fonti russe hanno intanto riferito che la leadership militare russa ha destituito il generale Vladimir Seliverstov, comandante della 106esima divisione aviotrasportata, come riporta il Kyiv Independent. L'Institute for the Study of War ha affermato nella sua ultima valutazione che il motivo del licenziamento di Seliverstov è attualmente sconosciuto, ma fonti russe hanno ipotizzato che potrebbe essere "associato alla abitudine di Seliverstov di parlare a nome dei suoi soldati". Non ci sono però ancora conferme ufficiali del suo allontanamento. Fonti russe hanno affermato che la 106esima divisione aviotrasportata opera nell'area di Bakhmut da gennaio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Luglio 2023