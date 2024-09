Ucraina-Russia, droni contro Mosca: “Un morto in attacchi alla capitale”

(Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato nella notte numerosi droni che avevano come obiettivo Mosca e le aree circostanti. A riferirlo alle prime ore di oggi sono state le autorità russe, parlando anche di una vittima e 3 feriti a Ramenskoye, vicino Mosca: una donna di 46 anni è rimasta uccisa e altre tre persone ferite nell'incendio provocato dall'attacco di un drone all'11mo e al 12mo piano di un edificio residenziale. Più di una dozzina di droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale, hanno dichiarato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin e il governatore Andrey Vorobyov. Secondo Vorobyov 14 attacchi di droni si sono verificati in varie parti della regione di Mosca, portando all'evacuazione di decine di persone e causando ritardi e cancellazioni negli aeroporti. Sono stati segnalati attacchi di droni anche in altre parti del paese, per un totale di diverse decine. Nella regione di confine di Bryansk, secondo il governatore Alexander Bogomats, sono stati abbattuti 59 droni. Non ci sono stati danni o feriti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Settembre 2024