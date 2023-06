Ucraina-Russia, “da forze Kiev controffensiva in 4 aree”

(Adnkronos) – Le forze ucraine hanno condotto una controffensiva in almeno quattro aree. Lo scrive il bollettino giornaliero dell'Institute for the Study of war, secondo il quale immagini geolocalizzate mostrano avanzate di Kiev avvenute ieri a sud ovest e sud est di Orikikhiv nell'oblast di Zaporizhzhia. Fonti russe riferiscono di attività bellica ucraina nell'oblast di Luhansk, vicino Bilohorivka. Il portavoce militare ucraino del gruppo orientale, colonnello Serhiy Cherevaty ha annunciato che le forze di Kiev sono avanzate di 1.400 metri in aree non specificate del fronte di Bakhmut. Il ministero russo della Difesa e altre fonti russe hanno affermato che le forze ucraine hanno condotto attacchi localizzati nelle zone al confine fra gli oblast di Donetsk eZaporizhia, in particolare nell'area di Velyka Novosilka, riporta il think tank americano. Sarebbero intanto 980 i soldati russi rimasti uccisi nelle ultime 24 ore. Lo afferma il bollettino giornaliero dello Stato maggiore ucraino, secondo il quale il totale dei militari russi morti dall'inizio della guerra sale così a 215.640. Il bollettino riporta anche la distruzione nelle ultime 24 ore di armamenti russi: 17 tank, 24 veicoli corazzati da combattimento, 19 sistemi di artiglieria, i lanciamissili multiplo, 37 droni, 7 missili da crociera, 33 veicoli a autocisterne e 2 veicoli speciali. Per la Russia al momento non è intanto possibile alcun dialogo con Kiev. "Oggi non vi sono precondizioni per un accordo. Inoltre, non vi sono basi, anche fragili, per qualsiasi tipo di dialogo. Noi vediamo che, primo, il regime (ucraino) non vuole, secondo, non è pronto, terzo, i suoi manovratori non glielo permettono", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in dichiarazioni ad un programma televisivo citate dalla Tass.

—internazionale/esteri



Pubblicato il 11 Giugno 2023