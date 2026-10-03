Attualità

Ucraina, Russia colpisce un altro ponte a Kiev. Il sindaco: “Gli attacchi stanno distruggendo la città”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un attacco russo ha colpito un importante ponte di Kiev, secondo le ultime news di oggi sabato 3 ottobre. Ad annunciarlo il sindaco della città Vitali Klitschko dopo che droni russi, nei giorni precedenti, hanno preso di mira il Ponte Sud causandone la chiusura e contribuendo così al caos del traffico nella capitale. "Il Ponte Nord è stato colpito", ha detto il sindaco su Telegram. Sul posto i servizi di emergenza. Kiev si trova in una "situazione estremamente drammatica" a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi, che stanno colpendo infrastrutture chiave e causando il caos nel traffico, ha denunciato ieri il sindaco Klitschko, aggiungendo che "non è più possibile fingere di poter vivere come in tempo di pace. Il nemico sta distruggendo Kiev". Una denuncia è arrivata anche dal presidente ucraino, Volodymir Zelensky. All'inizio di settembre, ha sottolineato ieri Zelensky riprendendo quanto affermato al Financial Times e citando informazioni raccolte dall'intelligence di Kiev, Vladimir Putin ha detto ai suoi che contro l'Ucraina "ora non ci sono più regole". "I russi non sono riusciti a occupare l'Ucraina. Quindi ora effettuano attacchi e uccisioni massicce. Adesso attaccano i nostri ponti e i nostri data center, la rete internet, le reti, gli ospedali, asili, scuole, università, tutto. Vogliono che le persone fuggano dalle loro città, e dobbiamo fare tutto il possibile per salvare la nostra gente e le nostre città", ha scritto il presidente ucraino in un post.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Di Battista ancora in tv, stasera sarà ospite a ‘Accordi e Disaccordi’

20 minuti fa

Caro carburanti, Cgia: “Nonostante price cap famiglie e imprese a ottobre spenderanno 1,1 miliardi di euro in più”

36 minuti fa

Nautica, Stella (Confindustria Nautica): “Premio alle 100 candidature come la nautica al record di 8,3 mld”

39 minuti fa

Atp Tokyo, Berrettini ko negli ottavi di finale con Vallejo

39 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio