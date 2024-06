Ucraina, Russia bombarda Kherson. Biden incontrerà Zelensky in Francia e in Italia

(Adnkronos) –

La Russia ha bombardato 22 città e villaggi nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, uccidendo un civile e ferendone altri otto. Lo ha detto Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale, in un post su Telegram , secondo Ukrinform. Presi di mira un istituto scolastico, un dormitorio, un edificio per uffici, una struttura di ristorazione, negozi e un gasdotto. Sono rimasti danneggiati tre grattacieli, otto case private, autobus e auto private. L'esercito di Kiev ha poi reso noto che la contraerea ucraina ha abbattuto nella notte 22 dei 27 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana che le forze armate russe hanno lanciato verso le regioni di Kherson, Sumy, Mykolaiv, Poltava e Dnipropetrovsk. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà il leader ucraino Volodymyr Zelensky in Francia, a margine delle commemorazioni per lo sbarco in Normandia, il D-Day, che si terranno domani. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Biden parlerà con Zelensky della "situazione in Ucraina e di come possiamo continuare ad approfondire il nostro sostegno all'Ucraina'', ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Biden e Zelensky si incontreranno anche al summit del G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno in Puglia.



Pubblicato il 5 Giugno 2024