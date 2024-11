Ucraina, Russia attacca Kiev con missili e droni: esplosioni e feriti

(Adnkronos) – Massiccio attacco della Russia contro l'Ucraina oggi, 13 novembre 2024. Missili e droni sono stati lanciati contro Kiev, hanno riferito le autorità ucraine, dopo che l'allarme antiaereo è scattato in tutto il Paese. "Esplosioni in città. Le forze di difesa aerea stanno lavorando. Restate nei rifugi", ha scritto il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klychko, su Telegram. Al momento si conta un ferito, mentre la difesa aerea è riuscita ad abbattere diversi missili e una decina di droni, scrive Ukrainska Pravda. Secondo quanto scritto su Telegram l'amministrazione militare di Kiev, "le forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato con missili e droni su Kiev. Per la prima volta negli ultimi 73 giorni, il nemico ha probabilmente utilizzato missili da crociera KN-23/KN-24/Iskander, missili balistici e droni Shahed". Sempre su Telegram il capo dello staff della presidenza ucraina, Andriy Yermak, aveva avvertito che Putin stava per "lanciare un vasto attacco missilistico su Kiev". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Novembre 2024