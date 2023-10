Ucraina, Russia attacca centro di Kharkiv. Droni su Odessa

(Adnkronos) –

Nuovo raid della Russia contro Kharkiv, in Ucraina, nelle prime ore di oggi, 6 ottobre 2023. L'attacco ha colpito il centro della città e tre civili sono rimasti feriti, ha reso noto il governatore Oleh Syniehubov tramite il suo canale Telegram, precisando che sono stati presi di mira i quartieri Kyivskyi e Osnovianskyi. Danneggiati numerosi edifici e automobili. Syniehubov non ha fornito ulteriori dettagli ma ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi. L'oblast di Kharkiv è stata bersaglio di continui attacchi russi. Ieri le forze di Mosca hanno colpito un negozio di alimentari e un bar nel villaggio di Hroza, situato a circa 86 chilometri a est di Kharkiv, uccidendo 51 persone e ferendone sei, compresi bambini. La difesa aerea ucraina ha abbattuto nella notte tre droni Shahed-131/136 sulla regione di Odessa. Lo ha riferito il governatore regionale Oleh Kiper. Le forze russe avevano preso di mira le infrastrutture portuali del distretto di Izmail. Secondo il governatore, durante l'attacco è stato danneggiato un deposito di grano e nove camion hanno preso fuoco. L'incendio è stato spento. Non ci sono informazioni sulle vittime. La Russia ha perso nell’ultimo giorno 620 uomini, facendo salire a 281.090 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 281.090 uomini, 4.777 carri armati, 9.082 mezzi corazzati, 6.666 sistemi d'artiglieria, 806 lanciarazzi multipli, 540 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 316 aerei, 316 elicotteri, 9.015 attrezzature automobilistiche, 20 unità navali e 5.158 droni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Ottobre 2023