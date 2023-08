Ucraina-Russia, allarme Usa: “Tra Putin e Kim accordo su fornitura armi”

(Adnkronos) –

Allarme Usa, Vladimir Putin e Kim-Jong in contatto: sul tavolo, la fornitura di armi dalla Corea del Nord alla Russia, in una fase cruciale della guerra con l'Ucraina. Washington non nasconde la preoccupazione per ''l'avanzamento dei colloqui sulla fornitura di armi'' tra Mosca e Pyongyang. A dichiararlo il portavoce del consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, citando informazioni di intelligence secondo le quali il presidente russo Vladimir ''Putin e Kim Jong-Un si sono scambiati lettere'' in merito e ''le discussioni ad alto livello potrebbero continuare nei prossimi mesi''. Kirby ha quindi sottolineato che ''qualsiasi accordo sulle armi tra la Corea del Nord e la Russia violerebbe le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite''. Kirby ha aggiunto che la Russia è alla ricerca di ulteriori proiettili di artiglieria e di altro materiale per sostenere la difesa russa. Ieri l'agenzia Bloomberg aveva fatto sapere come Putin avesse accettato l'invito del suo omologo cinese, Xi Jinping, per recarsi in visita in Cina a ottobre per il forum sulla Via della Seta. Quello di Putin in Cina sarebbe il primo viaggio all'estero del presidente russo dall'emissione nei suoi confronti di un mandato di arresto per presunta deportazione di minori da parte della Corte penale internazionale (Cpi). La Cina e la Russia stanno lavorando a ''uno scambio di visite ai massimi livelli'' e quindi anche alla possibilità che il presidente russo Vladimir Putin si rechi a Pechino, ''Si sta lavorando a questo viaggio, ma è presto dire quando avverrà'', ha affermato però oggi in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov confermando solo in parte quanto riferito da Bloomberg. "E' troppo presto per riferire in merito, ma posso dire che Russia e Cina stanno effettivamente sviluppando un programma abbastanza serrato per lo scambio di visite a vari livelli, anche al livello più alto. E vi informeremo su tali viaggi a tempo debito'', ha detto Peskov ai giornalisti. "Il terzo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale si terrà entro fine anno. La Cina e i partner Bri (la Nuova Via della Seta) sono in contatto su questo. Daremo le informazioni a tempo debito", ha detto dal canto suo il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Agosto 2023