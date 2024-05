Ucraina, record per drone di Kiev: percorre 1.800 km e centra radar russo

(Adnkronos) – Un drone ucraino a lungo raggio ha attaccato un sistema di trasmissioni radar nella città russa di Orsk, nell'oblast di Orenburg, a 1.800 chilometri dal confine ucraino. Lo ha riferito una fonte dell'intelligence militare ucraina al Kyiv Independent, precisando che l'attacco è avvenuto ieri. E' la prima volta dall'inizio della guerra che un drone di Kiev colpisce un obbiettivo così in profondità in territorio russo. Sono intanto almeno sette le persone morte e 15 quelle ferite negli attacchi russi di ieri. Nella regione di Kharkiv, un raid aereo russo contro Bohuslavka, nel distretto di Izium, ha ucciso una donna, ha detto il governatore Oleh Syniehubov. Altre due donne, un uomo e due ragazzi di 13 e 9 anni sono rimasti feriti. Secondo il rapporto del governatore, una persona è stata uccisa e tre ferite in altre zone della regione. Nell'oblast di Dnipropetrovsk , una donna di 69 anni è rimasta ferita in un attacco russo contro Nikopol, ha detto il governatore Serhii Lysak. Gli attacchi russi contro l'oblast di Donetsk hanno ucciso due civili ad Antonivka, uno a Krasnohorivka, uno a Chasiv Yar e uno a Siversk, ha detto il governatore Vadym Filashkin. Un civile ad Antonivka, uno a Krasnohorivka e uno a Chasiv Yar sono rimasti feriti. Gli attacchi contro l'oblast di Kherson hanno ferito tre persone, ha riferito il governatore Oleksandr Prokudin. Diversi edifici, compreso un punto di assistenza umanitaria, sono stati danneggiati. Anche le oblast di Chernihiv, Luhansk, Mykolaiv, Zaporizhzhia e Sumy sono state attaccate, ma non sono state riportate vittime. La Spagna prevede di inviare missili Patriot e carri armati Leopard all'Ucraina come parte di un pacchetto di armi da 1,23 miliardi di dollari annunciato il mese scorso, ha riferito lunedì il quotidiano El Pais, citando fonti vicine all'operazione. La Spagna consegnerà una dozzina di cruciali missili antiaerei Patriot all'Ucraina e 19 carri armati Leopard 2A4 di seconda mano di fabbricazione tedesca e altre armi di fabbricazione spagnola, come equipaggiamenti anti-droni e munizioni, ha affermato il giornale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Maggio 2024