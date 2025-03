Ucraina, raid russo su Sumy: almeno 65 feriti, 14 sono bambini

(Adnkronos) – Pesante attacco missilistico russo oggi nella zona centrale di Sumy, nell'Ucraina orientale, mentre proseguono i colloqui a Riad i colloqui tra Usa e Russia. Le ultime notizie diffuse via Telegram dall'ufficio del procuratore della regione parlano di "65 feriti, compresi 14 bambini" nel bombardamento che ha colpito un "quartiere residenziale". Nel raid è stata anche danneggiato un ospedale pediatrico e i bambini sono stati trasferiti in una struttura protetta, ha reso noto il sindaco di Sumy, Artem Kobzar. Mentre sono in corso a Riad i colloqui fra Russia e Stati Uniti, le ferrovie ucraine vengono colpite da un attacco informatico su larga scala. Lo rende noto su Telegram la compagnia di trasporti ferroviari statale Ukrzaliznytsia, aggiungendo che il cyber attacco ha preso di mira i sistemi online della società. "La ferrovia continua a funzionare nonostante gli attacchi fisici all'infrastruttura e senza fermarla nemmeno con i più vili attacchi informatici!", afferma Ukrzaliznytsia su Telegram, aggiungendo che il traffico ferroviario è stabile e senza ritardi. L'attacco segue quello effettuato da un drone russo che, secondo la società, ha colpito mercoledì i sistemi elettrici che alimentano le ferrovie nella regione centrale ucraina di Dnipropetrovsk. Almeno quattro persone intanto sarebbero state uccise e altre 13 rimaste ferite negli attacchi russi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito i funzionari regionali, secondo cui le difese aeree ucraine hanno intercettato 57 dei 99 droni russi lanciati durante la notte, tra cui droni d'attacco tipo Shahed. Altri 36 droni sarebbero scomparsi dai radar prima di raggiungere i loro obiettivi, probabilmente agendo come esche per sopraffare le difese aeree ucraine. Da parte sua Mosca denuncia che l'esercito ucraino ha tentato di attaccare, la scorsa notte, la stazione di pompaggio petrolifera di Kropotkinskaya, del Consorzio dell'oleodotto del Caspio nella regione di Krasnodar. Secondo quanto ha riferito il ministero della Difesa russo, il drone utilizzato da Kiev per effettuare il raid è stato intercettato a sette chilometri dalla struttura. "Contrariamente alle dichiarazioni di Zelensky, comprese quelle trasmesse alla parte americana – commenta il ministero della Difesa – il regime di Kiev continua a pianificare, preparare e realizzare deliberatamente attacchi alle infrastrutture energetiche, anche internazionali, sul territorio della Federazione Russa". Almeno quattro persone sono state uccise e altre 13 sono rimaste ferite negli attacchi russi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito i funzionari regionali, secondo cui le difese aeree ucraine hanno intercettato 57 dei 99 droni russi lanciati durante la notte, tra cui droni d'attacco tipo Shahed. Altri 36 droni sarebbero scomparsi dai radar prima di raggiungere i loro obiettivi, probabilmente agendo come esche per sopraffare le difese aeree ucraine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2025