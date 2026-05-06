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Ucraina, raid russo in pieno cessate il fuoco: colpito sito industriale a Zaporizhzhia

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(Adnkronos) – L'Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina, mercoledì 6 maggio, nella regione meridionale di Zaporizhzhia. L'attacco si è verificato poche ore dopo che, a mezzanotte, era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev. "Il nemico ha attaccato un impianto industriale. Non ci sono stati feriti", ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Maggio 2026

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