Ucraina, Putin vuole tutto il Donbass: “Russia ha compiuto passo decisivo”

(Adnkronos) – "L'Ucraina non vuole la pace. La Russia ha preso Konstantinovka, città strategica per liberare tutta Repubblica Popolare di Donetsk". Vladimir Putin indossa l'uniforme e fa il punto sulla guerra in Ucraina. Il presidente russo, come mostrano video e foto diffusi dal Cremlino, ha partecipato ad una riunione nel posto di comando del Gruppo congiunto delle forze armate. "Il territorio della Repubblica Popolare di Luhansk è stato completamente liberato", dice Putin. Con la prospettiva di controllare il Donetsk, afferma, diventa realizzabile la prospettiva di conquistare il Donbass nella sua interezza. "L'esecuzione dei compiti dell'Operazione Militare Speciale procede in linea con il piano dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe. Dall'inizio dell'anno, i soldati russi hanno liberato 133 insediamenti e preso il controllo di oltre 3 mila km quadrati della nostra terra nel Donbass e nella Nuova Russia", dice Putin snocciolando dati. Nelle ultime ore, dice il leader del Cremlino, spicca la liberazione di Konstantinovka che "ha un'importanza strategica ed è la chiave per la liberazione di tutta la Repubblica Popolare di Donetsk". Nelle dichiarazioni diffuse da Mosca, Putin si scaglia contro l'Ucraina e in particolare contro il presidente Volodymyr Zelensky, definito "ipocrita". "Le dichiarazioni pompose del capo del regime di Kiev sui inesistenti successi militari delle forze armate ucraine gioveranno alla Russia", dice il presidente russo. "Avanziamo lungo tutta la linea del fronte", ripete Putin, affermando che Mosca punta alla creazione di una zona di sicurezza nelle regioni di Sumy e Kharkiv. E se Kiev continuerà a "colpire obiettivi civili" in Russia, il Cremlino ordinerà l'ampliamento della zona di sicurezza "su terre storicamente russe". "Non è da escludere che Kiev tenterà di compiere incursioni, ho ordinato alle forze armate di essere pronte ad affrontarle", afferma.

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Pubblicato il 4 Luglio 2026