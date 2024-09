Ucraina, Putin: “Russia raggiungerà tutti i suoi obiettivi”. Kiev sotto attacco nella notte

(Adnkronos) – Mentre Kiev è stata sottoposta nella notte a un massiccio attacco di droni, Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia ''raggiungerà tutti gli obiettivi'' che si è prefissata ''perché la verità è dalla nostra parte''. Il presidente russo ha parlato in un videomessaggio diffuso in quello che l'agenzia di stampa Tass ha definito il 'Giorno della riunificazione della Repubblica Popolare di Donetsk, della Repubblica Popolare di Lugansk e delle regioni di Zaporozhye e Kherson con la Russia'. "La verità è dalla nostra parte! Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti!", ha sottolineato Putin, ringraziando tutti i russi che hanno svolto un ruolo per la conquista dei territori ucraini. Dal canto suo Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, ha fatto sapere che i velivoli senza pilota sono stati tutti neutralizzati dalle forze di difesa aerea. E ha precisato che, "come durante gli ultimi attacchi, il nemico ha utilizzato nuovamente gli uav d'attacco Shahed, a ondate e da diverse direzioni. L'allerta nella capitale è durata più di 5 ore. I mezzi di difesa aerea hanno neutralizzato i droni che minacciavano Kiev. Non ci sono stati né danni alla città e né vittime". La Russia ha perso 653.060 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questa cifra include le 1.250 vittime subite dalle forze russe nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 8.874 carri armati, 17.503 veicoli corazzati da combattimento, 25.548 veicoli e serbatoi di carburante, 18.822 sistemi di artiglieria, 1.204 sistemi di lancio multiplo di razzi, 963 sistemi di difesa aerea, 369 aerei, 328 elicotteri, 16.224 droni, 28 imbarcazioni e un sottomarino. Il villaggio di Oktyabrsky, nella regione di Belgorod, è stato attaccato dai droni delle forze armate ucraine e un militare russo è stato ucciso, mentre un civile è rimasto ferito. Lo ha riferito il governatore regionale Vyacheslav Gladkov su Telegram. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Settembre 2024