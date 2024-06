Ucraina, primo attacco aereo in Russia

(Adnkronos) –

L'Ucraina colpisce il territorio della Russia con un jet. E' la prima volta, dall'inizio della guerra, che Kiev compie un'azione del genere nel territorio nemico. Secondo le informazioni raccolte da Sky News, un aereo ucraino – non è chiaro quale velivolo – ha colpito "un centro di comando" russo nell'area di Belgorod. L'emittente britannica fa riferimento a informazioni fornite da una fonte militare ucraina e non aggiunge dettagli relativi all'attacco. "Una missione dell'aviazione ucraina (Uaf) ha colpito un centro di comando a Belgorod. La valutazione dei danni inflitti è ancora in corso. E' confermato, si è trattato di un attacco diretto. E' il primo attacco aereo dell'Uaf contro un obiettivo in Russia", dice l'anonima fonte militare. L'Ucraina ha recentemente ottenuto il via libera di numerosi paesi occidentali per l'uso delle armi Nato per colpire obiettivi militari in territorio russo. Da giorni, Kiev utilizza armi occidentali per colpire basi da cui sono stati lanciati missili contro la regione di Kharkiv, al confine tra i 2 paesi. L'attacco aereo diretto in territorio russo, però, rappresenterebbe una novità nel quadro del conflitto. Nelle ultime ore, il ministero della Difesa di Mosca ha fatto riferimento all'abbattimento di una serie di droni ucraini su Belgorod. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Giugno 2024