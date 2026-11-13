Attualità

Ucraina, premier Irlanda: “Ue scelga il suo portavoce entro due settimane”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Quello che si riunisce oggi, venerdì 13 novembre, a Dublino è “un Consiglio Europeo informale”, che dunque non prende decisioni né adotta conclusioni, ma su chi debba parlare per l’Ue al tavolo dei negoziati sull’Ucraina “bisogna prendere una decisione entro una-due settimane”. 

Lo sottolinea a Dublino, a margine del Consiglio Europeo informale, il premier irlandese Michéal Martin. I leader Ue sono profondamente divisi sulla questione, che si trascina senza soluzioni da anni. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Gentiloni: “Primarie? Prima di febbraio, sarà Schlein a vincere”

14 minuti fa

“Livello sconcertante”, poi l’Italia batte la Francia: il tweet dell’ex ct Bleus Domenech scatena i tifosi sui social

20 minuti fa

Jensen Huang caduto nella ‘trappola al miele’? Tra sesso, seduzione e ricatti: ecco come funziona

26 minuti fa

Frosinone Calcio, Alvini: “”Salvezza è la base per creare un futuro importante””

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio