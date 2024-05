Ucraina, Polonia: “Kiev può usare le nostre armi per colpire la Russia”

(Adnkronos) – La Polonia consentirà che Kiev utilizzi le proprie armi sul territorio della Federazione Russa. Lo ha detto il vice ministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk alla radio Zet. "Non esistono restrizioni di questo tipo sulle armi polacche fornite all'Ucraina", ha precisato invitando gli altri paesi occidentali ad eliminare le restrizioni sull'uso delle armi da loro fornite in modo che Kiev possa attaccare le strutture russe. Il ministero della Difesa svedese ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del valore di 13,3 corone svedesi (1,2 miliardi di euro). Si tratta della più grande tranche di assistenza militare della Svezia dall'inizio della guerra. Il pacchetto comprende aerei da ricognizione e controllo radar Asc 890, l'"intero stock svedese" di veicoli da combattimento di fanteria Pansarbandvagn 302, proiettili di artiglieria, missili antiaerei e materiali per aiutare a mantenere e rifornire l'equipaggiamento militare precedentemente donato, ha precisato il ministero della Difesa. L’annuncio è arrivato il giorno dopo che la Svezia ha annunciato che avrebbe fornito all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti energetici del valore di 615 milioni di corone svedesi (circa 53 milioni di euro). —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Maggio 2024