Ucraina, pioggia di droni in Russia: nel mirino centrali elettriche e raffinerie

(Adnkronos) – Ondata di attacchi con droni dell'Ucraina contro la Russia. Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa di Mosca, durante la notte i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 158 droni ucraini sopra 15 regioni. Lo scrive l'agenzia Tass. Funzionari russi hanno affermato che sono state prese di mira centrali elettriche e raffinerie. Incendi sono scoppiati nella raffineria di petrolio di Mosca e alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver, uno dei maggiori produttori di energia nella Russia centrale. L'agenzia di stampa russa Tass, citando funzionari di emergenza, ha affermato che all'incendio nella raffineria Kapotnya di Mosca è stato assegnato il livello di complessità più elevato, e soni state inviate unità di soccorso aggiuntive. La raffineria nel sud-est della capitale è di proprietà di Gazprom Neft. L'Ucraina ha anche preso di mira la centrale elettrica di Kashira nella regione di Mosca, ha affermato Mikhail Shuvalov, capo del distretto. "Non ci sono state vittime né danni", ha affermato, aggiungendo che l'elettricità sta raggiungendo i clienti "correttamente". Il canale di notizie Baza Telegram, vicino ai servizi di sicurezza russi, ha affermato che sono state udite forti esplosioni vicino alla centrale elettrica di Konakovo. Il governatore di Tver, Igor Rudenya, ha affermato che c'è stato un incendio a Konakovo, ma che le forniture di elettricità e gas sono state ininterrotte. Non ci sono stati incendi, danni o vittime, una linea che i funzionari russi adottano frequentemente, indipendentemente dall'esito di un attacco ucraino. I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato durante la notte 158 droni ucraini in 15 regioni della Federazione Russa, inclusa Mosca. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "La scorsa notte, 158 droni ucraini ad ala fissa sono stati distrutti o intercettati dai sistemi di difesa aerea in servizio durante il tentativo del regime ucraino di compiere un attacco terroristico sul territorio russo", ha detto il ministero. Il ministero ha riferito su Telegram che il maggior numero di droni, 122, è stato abbattuto nelle regioni di Kursk, Bryansk, Voronezh e Belgorod, al confine con l'Ucraina. Mentre il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin sul suo canale Telegram ha riferito che "sono stati abbattuti almeno 9 droni che attaccavano Mosca". E' morto al fronte mentre combatteva Roman Golovatyuk, 28enne campione del mondo ucraino di kickboxing. Lo ha confermato l'Aeronautica militare ucraina, precisando che Golovatyuk è stato ucciso oggi in direzione di Pokrovsk, nella regione del Donetsk. La notizia è stata confermata dalle autorità sportive dell'Ucraina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2024