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Droni ucraini hanno colpito nella notte una stazione di pompaggio di petrolio nella Repubblica del Tatarstan, in Russia. Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio ucraino Exilenova Plus, testimoni oculari hanno affermato che la stazione di pompaggio del petrolio di Kaleykino ha preso fuoco durante l’attacco ucraino. Il sito si trova vicino alla città di Almetyevsk, a circa 380 chilometri a nord del confine tra Russia e Kazakistan.

Gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio russe hanno ridotto del 45% i volumi di greggio lavorati nel paese a partire dalla fine di ottobre, riporta il Kiev Independent citando la Reuters, mentre l’Ucraina continua a intensificare gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe che alimentano le sue forze armate e la sua economia.

Secondo due fonti, gli attacchi ucraini degli ultimi 20 giorni hanno interrotto o bloccato le attività di 15 delle 35 principali raffinerie russe. La lavorazione del petrolio greggio nelle raffinerie è diminuita da 700.000 tonnellate al giorno alla fine di ottobre a circa 400.000 tonnellate al giorno. Il 15 novembre, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno bloccato il 55% della capacità di raffinazione petrolifera russa.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno intanto abbattuto e neutralizzato 69 dei 98 droni di vario tipo utilizzati dalle truppe russe per attaccare l’Ucraina. Lo rende noto l’Aeronautica militare ucraina sul suo canale Telegram. “Nella notte del 19 novembre il nemico ha attaccato con missili antinave Onyx dal territorio della Repubblica Autonoma di Crimea, 98 droni d’attacco tipo Shahed (di cui 61 a reazione), droni simulatori Gerber e tipo Parody dalle direzioni: Orel, Kursk, Shatalove, Millerovo – Federazione Russa, TOT Donetsk, TOT AR Crimea – Gvardiyske”, si legge nel messaggio.

Secondo i dati preliminari dei militari, alle 8 le difese aeree avevano abbattuto e neutralizzato 69 droni nemici di tipo Shahed (di cui 48 a reazione), Gerber e di altri tipi. Allo stesso tempo – prosegue l’aviazione – sono stati registrati obiettivi di attacco aereo nemico in 18 località. L’attacco aereo è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa dell’Ucraina. Le operazioni di combattimento sono ancora in corso, poiché diversi droni d’attacco rimangono tuttora in volo.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026